В России выявили 5118 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5118 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (694), Свердловской области (179) и Санкт-Петербурге (157). Меньше всего — в Чечне (5), Севастополе (5) и Еврейской автономной области (3).

Более 100 новых случаев зафиксировали в Московской (153), Ростовской (128) областях, Красноярском (127), Ставропольском (125) крае, Нижегородской (120), Иркутской области (120), Ханты-Мансийском автономном округе (117), Омской (108) и Оренбургской области (104).

С начала пандемии в России выявлено 892 654 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 001 смертельный исход и 696 681 выздоровление.