Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета, передает ТАСС.

Глава города добавил, что стабильность сохраняется, несмотря на то, что власти полностью открыли передвижение жителей. Он уточнил, что в столице восстановлен 91 процент трафика.

Ранее 10 августа стало известно, что осенью россиянам следует ожидать вторую волну коронавируса. По словам эпидемиолога Михаила Фаворова, в Москве вирус будет более агрессивным. Он добавил, что тем, кто заразился осенью, будет тяжелее переносить болезнь чем тем, с кем это произошло летом. Специалист предположил, что защитные маски россиянам придется носить еще два года.

За последние сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 892 654 случаев коронавируса, 15 001 смертельный исход и 696 681 случаев выздоровления.