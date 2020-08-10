Борющиеся с коронавирусом российские медики смогут раньше выйти на пенсию

Борющимся с коронавирусом российским медикам будут рассчитывать пенсионный стаж по принципу «день за два». За счет этого они смогут выйти на пенсию раньше, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Соответствующее постановление правительством подписано. Благодаря этому решению каждый год около 4 тысяч врачей и медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию», — заявил он, уточнив, что такое решение было принято по поручению президента России Владимира Путина.

Особый порядок исчисления пенсионного стажа будет действовать с 1 января до конца сентября 2020 года.

Ранее стало известно, что доплаты российским медикам продлят: врачи продолжат получать деньги еще два месяца. Такое поручение правительству отдал президент Владимир Путин. Также президент поручил выделить средства на оплату ежегодного оплачиваемого отпуска для медработников.

Как уточняли в Минздраве, работающие с инфицированными коронавирусом в стационарах врачи получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Выплаты врачам скорой помощи составляют 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей скорой помощи — 25 тысяч рублей.