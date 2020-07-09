Российским медикам продолжат доплачивать

Доплаты российским медикам продлят: врачи продолжат получать деньги еще два месяца. Такое поручение правительству отдал президент Владимир Путин. Перечень всех поручений опубликован на сайте Кремля.

«Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе. Также президент поручил выделить средства на оплату ежегодного оплачиваемого отпуска для медработников.

Предложение установить специальную федеральную выплату для медиков, которые работают с зараженными коронавирусом, президент озвучил в апреле. Деньги за апрель они должны были получить до середины мая.

Как уточняли в Минздраве, работающие с инфицированными коронавирусом в стационарах врачи получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Выплаты врачам скорой помощи составляют 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей скорой помощи — 25 тысяч рублей. Выплаты были предусмотрены на апрель, май и июнь.

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