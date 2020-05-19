Возбуждено первое в России дело о невыплатах медикам из-за коронавируса

В городе Армавир Краснодарского края возбуждено уголовное дело по невыплате медикам компенсаций за борьбу с коронавирусом. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СУ СК России по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

По итогам проверки в ГБУЗ «Городская больница города Армавира» по факту невыплат средств медикам было возбуждено уголовное дело по статье халатность. Это первое такое уголовное дело в России.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало видеообращение работников скорой медицинской помощи, в котором медики сообщили, что они не получают доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что фельдшер, живущий в городе Соликамск в Пермском крае, месяц работал с зараженными коронавирусом и получил 100 рублей вместо положенных согласно постановлению правительства 50 тысяч. При этом такая ситуация наблюдается в нескольких регионах России: в Ростовской области, Чеченской республике и на Кузбассе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



