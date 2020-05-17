Глава Чукотки перечислил зарплату на борьбу с коронавирусом

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин перечислил свою зарплату на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Средства пойдут на закупку стационарных приборов для термометрии, а также на технические средства для удаленного обучения детей из малообеспеченных семей.

Чукотский автономный округ занимает последнюю строчку среди всех регионов России по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии там зафиксировано 47 случаев инфицирования.

16 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко уточнил правила назначения выплат медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом пациентами. Отмечается, что доплаты рассчитают без привязки ко времени. По словам Мурашко, такое решение было принято в связи с тем, что в некоторых регионах выплаты медикам начислялись по количеству проведенных с пациентом часов и минут.

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