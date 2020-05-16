Российский медик месяц работал с зараженными коронавирусом и получил 100 рублей

Фельдшер, живущий в городе Соликамск в Пермском крае, за месяц работы с зараженными коронавирусом получил 100 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник отмечает, что работавший в бригаде скорой помощи российский медик за месяц приезжал к пациентам по вызову около сотни раз, получив за это 100 рублей вместо положенных согласно постановлению правительства 50 тысяч. При этом такая ситуация наблюдается в нескольких регионах России: в Ростовской области, Чеченской республике и на Кузбассе.

Ранее 16 мая сообщалось, что лечащие коронавирус врачи и медработники смогут пожаловаться на невыплату дополнительных денег, предусмотренных постановлением правительства. Соответствующая форма появилась на Едином сайте госуслуг. Создать специальный раздел для медиков поручил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Работающие в ряде российских больниц врачи рассказывали, что по-прежнему не получили стимулирующих выплат. Так, за отказ перечислять средства медикам был уволен главврач больницы в Армавире.

Поддержать медработников, работающих в условиях повышенной нагрузки из-за распространения коронавируса, поручил президент России Владимир Путин. Врачи, лечащие инфицированных пациентов, получат по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей; фельдшеров, медсестер и водителей экипажей — по 25 тысяч рублей. Деньги выплатят за три месяца: апрель, май и июнь.

15 мая Путин отчитал власти и руководителей медицинских учреждений и потребовал в течение дня выделить деньги медикам за борьбу с коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что выплаты должны быть назначены не за «какие-то часы и минуты», а по факту работы врачей. Он также пообещал в начале следующей недели проверить по всем субъектам, как выполнено это поручение.

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