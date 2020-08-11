Мишустин дал борющимся с COVID-19 медикам право на досрочную пенсию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, дающее право борющимся с COVID-19 медикам досрочно выходить на пенсию. Документ опубликован на сайте правительства во вторник, 11 августа.

Согласно постановлению, пенсионный стаж по принципу «день за два» будут рассчитывать как работавшим в стационарах и на скорой медикам, так и тем, кто оказывал помощь больным COVID-19 и пневмонией в амбулаторных условиях. Такой порядок исчисления пенсионного стажа будет действовать с 1 января по 30 сентября 2020 года.

О введении особого порядка расчета пенсионного стажа для работающих с коронавирусом медиков стало известно 10 августа. «Благодаря этому решению каждый год около 4 тысяч врачей и медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию», — заявил Мишустин, уточнив, что такое решение было принято по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно о продлении доплат доплаты российским медикам: врачи продолжат получать деньги еще два месяца. Такое поручение правительству отдал президент Владимир Путин. Также президент поручил выделить средства на оплату ежегодного оплачиваемого отпуска для медработников.