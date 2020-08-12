В США усомнились в реальности российской вакцины от коронавируса

Журналист CNN Зак Вольф усомнился в реальности российской вакцины от коронавирусной инфекции. Его слова опубликованы на сайте телеканала.

«Стремление страны к созданию вакцины частично объясняется политическим давлением Кремля, который стремится изобразить Россию как глобальную научную силу», — считает Вольф. Он отметил, что российской стороной не были опубликованы никакие научные данные об испытаниях препарата.

По мнению журналиста, объявление о создании в России первой вакцины от коронавирусной инфекции должно вызывать недовольство у президента США Дональда Трампа. Вольф напомнил о заявлении главы Белого дома о том, что американская вакцина может быть готова уже в ноябре.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам Путина, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе. Он также рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.

Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем США усомнились в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как ее качество еще неизвестно.

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