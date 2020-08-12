Путин-суперагент с вакциной от коронавируса попал на обложку крупной газеты

Президент России Владимир Путин попал на обложку крупной французской газеты Liberation. Политика изобразили в образе суперагента Джеймса Бонда с вакциной от коронавируса в руке вместо пистолета.

На обложке также написано: «Завтра не умрет никогда». Французские журналисты также указали, что Путин «хотел застать весь мир врасплох», объявив о выходе вакцины. При этом они отметили, что препарат еще не прошел финальную фазу испытаний.

Утром 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам российского лидера, прохождение вакцинации будет осуществляться на добровольной основе. Он также рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.

Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем США усомнились в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как ее качество еще неизвестно.