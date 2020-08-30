Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о встрече в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что встреча лидеров двух стран должна состояться в ближайшие недели. «Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля также сообщили, что во время телефонного разговора Путина и Лукашенко «был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».