Оппозиция Белоруссии заметила в словах Путина сигнал слабости Лукашенко

В словах президента России Владимира Путина можно увидеть сигнал о слабости действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявила одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова в своем стриме, опубликованном на YouTube-канале экс-участника президентских выборов Виктора Бабарико, чей штаб она ранее представляла.

Член президиума Координационного совета оппозиции страны заметила, что признание российского лидера о создании резерва силовиков по просьбе Лукашенко говорит о том, что сам белорусский президент не способен справиться с ситуацией. «Сам Путин посылает вам месседж: ваш президент слаб, он настолько слаб, что он вас не слышит», — считает Колесникова.

Она также обратила внимание на продолжение заявления Путина, в котором он говорит о необходимости найти мирный путь разрешения кризиса в Белоруссии. «Есть еще одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс», — подчеркнула лидер оппозиции.

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Одна из лидеров белорусской оппозиции проанализировала заявление, сделанное российским президентом 27 августа. Тогда Путин впервые высказался о событиях в Белоруссии и подтвердил, что в рамках договора о Союзном государстве по просьбе Лукашенко сформировал резерв силовиков.

«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля... Пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою», — сказал тогда президент. Видеоверсия его заявления, сделанного в эфире канала «Россия 24», была опубликована в Telegram-канале российской журналистки Ольги Скабеевой.

Вторая часть высказывания Путина, на которую обратила внимание Колесникова, полностью звучит следующим образом: «Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем, а если где-то есть нарушения со стороны кого бы то ни было — либо со стороны государственных органов, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акциях протеста, — если они выходят за рамки действующего закона, то и закон будет соответствующим образом реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково».

Протесты в Белоруссии длятся третью неделю. Оппозиция регулярно высказывает желание наладить диалог с Москвой и подчеркивает его необходимость. В Кремле это приветствовали, однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нужно прояснить ее цели. Речь идет о заявлениях со стороны Лукашенко о том, что изначально на сайте Координационного совета оппозиции была опубликована программа, содержавшая тезисы о выходе из совместных с Москвой объединений, однако затем они исчезли. Совет постоянно отрицает любые обвинения в антироссийских настроениях.