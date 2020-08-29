Тихановская увидела в России посредника в преодолении кризиса

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию как посредника, если политический кризис в стране не получится преодолеть без международной помощи. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Euronews.

«Если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса», — сказала она.

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Тихановская отметила, что Россия — это страна, с которой Белоруссия дружит и имеет тесные взаимоотношения.

26 августа лидер белорусской оппозиции заявила, что время для переговоров с российской стороной «пока не пришло». Она считает, что революция в Белоруссии не является ни антироссийской, ни антиевропейской. Тихановская при этом подчеркнула, что оппозиция не собирается «закрывать границы» с Россией.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».