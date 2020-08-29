Колесникова обвинила Лукашенко в отсутствии добрососедских отношений с Россией

Одна из руководителей Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова обвинила белорусского президента Александра Лукашенко в отсутствии добрососедских отношений с Россией. Ее слова передает РИА Новости.

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Колесникова напомнила, что Белоруссия и Россия состоят в Союзном государстве. Однако, по ее мнению, Лукашенко не смог построить добрососедских отношений с Россией за 26 лет у власти. «Все, что мы видим, это какие-то манипуляции, это постоянный обман», — заявила она.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет поддерживать народ Белоруссии. В частности, он и его белорусский коллега Владимир Макей отметили, что нужно как можно скорее восстановить спокойную обстановку в республике «через национальный диалог».

Белорусская оппозиция регулярно высказывает желание наладить диалог с Москвой и подчеркивают его необходимость. В Кремле это приветствовали, однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нужно прояснить политические основания, на которых совет будет функционировать, и его цели. Речь идет о заявлениях со стороны Лукашенко о том, что изначально на сайте совета была опубликована программа, содержавшая тезисы о выходе из совместных с Москвой объединений, однако затем они исчезли. Его противники постоянно отрицают любые обвинения в антироссийских настроениях.