Колесникову вызвали на допрос в белорусский Следственный комитет

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову вызвали на допрос в Следственный комитет, сообщает Telegram-канал «Наша Нiва».

Днем в среду, 26 августа, на допрос в Следственный комитет пришла лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Накануне арестовали на 10 суток еще двух членов президиума Координационного совета: доверенное лицо экс-кандидата Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дылевского.

В Белоруссии по факту создания Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье о захвате власти. В стране третью неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.

Колесникова была главой избирательного штаба экс-руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который также хотел участвовать в выборах, но был арестован. Штаб Бабарико поддержал Тихановскую.