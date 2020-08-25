Лавров оценил создание Координационного совета Белоруссии

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном оценил создание Координационного совета оппозиции (КС) Белоруссии, пишет ТАСС.

Глава МИД России усомнился в легитимности создания КС. «Немало вопросов о том, насколько легитимно был этот Координационный совет сформирован», — сказал Лавров.

Материалы по теме «Он опозорился на весь мир» Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят? «Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске

Министр подчеркнул, что многие члены совета узнали постфактум о том, что их туда включили. Также, по его словам, некоторые участники уже вышли из состава. «Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот Координационный совет хочет функционировать», — отметил глава МИД.

По его словам, на сайте кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской «появлялись весьма противоречивые цели» КС. «Потом эти цели исчезали на сайте», — пояснил министр, добавив, что «состав персоналий вызывает вопросы» по поводу того, как они видят свои отношения с Россией.

Ранее председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич заявил, что Конституция Белоруссии не предусматривает возможности создания органов для пересмотра итогов президентских выборов. Создание Координационного совета оппозиции является по этой причине неконституционным, признал он.

14 августа Тихановская заявила о создании Координационного совета для передачи власти. 19 августа были назначены руководители совета. Ими стали бывший представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, а также доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с ОМОНом и задержаниями. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.