Еще одного из лидеров Координационного совета белорусской оппозиции арестовали

В Белоруссии арестовали еще одного из лидеров Координационного совета оппозиции, члена президиума Ольгу Ковалькову. Об этом сообщает Tut.by.

Ковалькова проведет под стражей десять суток. Согласно административному протоколу, она участвовала в митинге возле Минского тракторного завода (МТЗ) и призывала к забастовке, чем нарушила закон о массовых мероприятиях, а также оказывала неповиновение законному требованию сотрудников милиции. Ковалькова была задержана 24 августа вместе с лидером стачечного комитета МТЗ Сергеем Дылевским. Он также арестован на десять суток.

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти. Президент Александр Лукашенко заявил, что в совет вошли бывшие «прикорытники», «обиженные» и «откровенно отвязные нацисты».

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.