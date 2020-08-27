Россия пообещала неизменно поддерживать Белоруссию

Россия будет поддерживать народ Белоруссии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время разговора с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Министры отметили, что нужно как можно скорее восстановить спокойную обстановку в республике «через национальный диалог», однако при этом важно соблюдать конституционные нормы и уважать правопорядок. Лавров пообещал, что Россия будет неизменно поддерживать братский белорусский народ.

Главы ведомств также указали, что другие страны не должны вмешиваться в дела республики. Навязывание посреднических сторон извне они назвали недопустимым.

27 августа российский президент Владимир Путин сообщил, что в России по просьбе его коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который при необходимости задействуют для оказания помощи союзной республике. По его словам, российские силовики не отправятся в республику до тех пор, пока ситуация там не выйдет из-под контроля.

Сам Лукашенко рассказывал о готовности Москвы «при первом же запросе» помочь Минску на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ. Кроме того, белорусский лидер заявил, что у него имеется полное взаимопонимание с Путиным по ситуации в республике.

В Белоруссии на протяжении нескольких недель проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране «по методичкам цветных революций», а протестующими управляют из Польши, Великобритании и Чехии.

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