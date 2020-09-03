Мишустин прибыл на встречу с Лукашенко

Российский премьер Михаил Мишустин прибыл во Дворец Независимости в Минске на встречу с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.

Мишустин проведет переговоры как с самим главой государства, так и с белорусским премьером Романом Головченко.

О визите премьер-министра России в Минск сообщил глава МИД Сергей Лавров днем ранее 2 сентября. Он не раскрыл подробностей. Тогда же стало известно, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приедет в Москву 4 сентября. Кроме того, 30 августа Лукашенко по телефону договорился с президентом России Владимиром Путиным о своем визите в ближайшие две недели.

Ранее в Кремле отреагировали на заявление США о том, что против Москвы могут ввести санкции из-за вмешательства во внутренние дела Минска. «Это не первый и не последний раз. На любой вопрос, на любую проблему ответ один», — заявил заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.