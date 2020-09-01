В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии

В Москве отреагировали на угрозы санкций США из-за вмешательства в дела Белоруссии. Об этом агентству «Интерфакс» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Материалы по теме «Наши зарплаты — пули ОМОНа» Что происходит на митингах против Лукашенко, куда вышли работники главных заводов Белоруссии «Вопли стояли душераздирающие» Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске

«Что касается санкционных угроз — это не первый и не последний раз. Мы вновь и вновь убеждаемся в том, что в американском внешнеполитическом инструментарии не осталось ничего кроме санкций. На любой вопрос, на любую проблему ответ один — санкции», — указали на Смоленской площади.

Дипломат добавил, что такая политика начинает вызывать отторжение в международном сообществе.

Ранее 1 сентября в Белом доме заявили, что США рассмотрят новые санкции против России в том случае, если та более открыто вмешается в белорусский кризис. За день до этого официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани указала, что Россия обязана не нарушать суверенитет Белоруссии.

В республике уже три недели продолжаются массовые выступления: оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать насилие над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.

Протестующие граждане Белоруссии не признают официальных результатов выборов, согласно которым Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов.