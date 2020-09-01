В США рассказали о нежелании России допустить цветной революции в Белоруссии

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о нежелании Москвы допустить цветной революции в Минске. Об этом говорится в его комментарии газете Daily Telegraph.

«Получив свободу действий, Россия не допустит очередной цветной революции у своих границ», — подчеркнул он, имея в виду политический кризис на Украине в 2014 году. По мнению Болтона, сейчас «политическое выживание» белорусского президента Александра Лукашенко зависит от Москвы, даже если он сам этого не осознает.

Помимо этого, экс-помощник президента США оценил действия стран Евросоюза для решения ситуации. По его словам, в объединении много говорили, но мало действовали. Гражданам Белоруссии следует решить самостоятельно, «действительно ли они хотят свободы и независимости».

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.

Страны ЕС и НАТО активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. ЕС уже начал работать над санкциями против властей Белоруссии.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru