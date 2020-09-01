Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россиянин убил жену в детском саду на глазах у детей
В Турции арестовали готовившего серию терактов главаря ИГ
Следователь под давлением закрыл дело об убийстве против Фургала 15 лет назад
Лукашенко заявил о «вякающих из-под забора» прибалтах
Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе
В «Манчестер Сити» посоветовали Месси остаться в «Барселоне»
США разбомбили корабль в Тихом океане
Раскрыты подробности роскошной жизни невесты популярного певца
Facebook пригрозил лишить австралийцев новостей и объяснился
Авторов Comment Out назвали «деградантами» за шутки про Белоруссию и Хабаровск
Новости партнеров

В США рассказали о нежелании России допустить цветной революции в Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»
Джон Болтон
Джон Болтон
Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о нежелании Москвы допустить цветной революции в Минске. Об этом говорится в его комментарии газете Daily Telegraph.

«Получив свободу действий, Россия не допустит очередной цветной революции у своих границ», — подчеркнул он, имея в виду политический кризис на Украине в 2014 году. По мнению Болтона, сейчас «политическое выживание» белорусского президента Александра Лукашенко зависит от Москвы, даже если он сам этого не осознает.

Помимо этого, экс-помощник президента США оценил действия стран Евросоюза для решения ситуации. По его словам, в объединении много говорили, но мало действовали. Гражданам Белоруссии следует решить самостоятельно, «действительно ли они хотят свободы и независимости».

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.

Страны ЕС и НАТО активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. ЕС уже начал работать над санкциями против властей Белоруссии.

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The West is running out of time to help Belarus
В МВД Белоруссии признали вину перед журналистами и дали им совет
Россия рассказала о способе наладить ситуацию в Белоруссии
Лукашенко объявил об окончании «жаркого» лета в Белоруссии
Другие материалы рубрики
Мир00:0330 августа

Роза пустыни

Стильная, смелая, прогрессивная: как мир полюбил жену Башара Асада и за что возненавидел ее
12:16Сегодня

В Турции арестовали готовившего серию терактов главаря ИГ

11:51Сегодня

Лавров отреагировал на заявления западных стран по делу Навального

11:47Сегодня

Польша обвинила СССР в начале Второй мировой войны

Мир00:0626 августа

«Если кому-то страшно — значит, все в порядке»

Протесты в США начали американские женщины. Почему их не слышат, но боятся?
11:02Сегодня

Россия рассказала о способе наладить ситуацию в Белоруссии

09:42Сегодня

Израиль нанес авиаудары по Дамаску

08:49Сегодня

Россия рассказала о провокационных действиях военных США у ее границ

Мир00:0124 августа

Взрывная волна

Ливан на грани гражданской войны: как взрыв в порту стал детонатором народного протеста
08:06Сегодня

Мужчина остался в гостях у знакомой семьи и убил двух детей

06:07Сегодня

Трамп предрек США революцию

05:38Сегодня

Оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России

Россия
ООН заинтересовалась подачей воды в Крым
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Главное о коронавирусных ограничениях в школах и новых правилах для бизнесменов
Последний день лета в Москве побил температурный рекорд времен Александра III
«Возьмут полотенце, засунут в него кусок мыла и изобьют»
Минобороны объявило о победе над дедовщиной. Как она появилась и что о ней думают солдаты-срочники?
Объяснены особенности патриотического воспитания в российских школах
За месяц Московское долголетие провело более 4 тысяч занятий
Все материалы
Мир
Мужчина остался в гостях у знакомой семьи и убил двух детей
Трамп предрек США революцию
Оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России
Роза пустыни
Стильная, смелая, прогрессивная: как мир полюбил жену Башара Асада и за что возненавидел ее
ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом
Синдзо АбэПремьер-министр Японии ушел в отставку
Он считал себя другом Путина и годами пытался вернуть Курилы. Но так и не смог
Все материалы
Бывший СССР
Оппозиция Белоруссии заметила в словах Путина сигнал слабости Лукашенко
Красно-белые идут
Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко
Белорусская оппозиция обвинила Лукашенко в спекуляциях на тему новой конституции
Колесникова обвинила Лукашенко в отсутствии добрососедских отношений с Россией
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Жестокое задержание пассажиров троллейбуса в Минске сняли на видео
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Все материалы
Экономика
У ответственной за шихан в Башкирии компании начались проблемы
Синий богатырь
Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
В ненужности Superjet обвинили коронавирус
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
TikTok нашел покупателя
«СПГ — своими силами»
Новые заводы СПГ компаний «Новатэк» и «Коксохиммонтаж» положительно повлияют на экономику и экологию
Бизнесмен Майзус рассказал о виновниках поджога своего замка в Чехии
Все материалы
Силовые структуры
Заподозривший отравление россиянин зарезал жену и тещу
«Крики детей были самыми страшными звуками той ночи»
Лучший пароход СССР затонул, столкнувшись с сухогрузом. 423 человека погибли из-за ошибок капитанов
Полиция возбудила дело после избиения блогера Егора Жукова
ФСБ сообщила о ликвидации законспирированной ячейки сборщиков денег террористам
Адвокат Ефремова пообещал устроить в суде «разнос» на основании видеозаписи
Все материалы
Наука и техника
Тухлые «консервы» Гитлера
Как начиналась Вторая Мировая война: уникальные снимки немецких захватчиков
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Трофим Ломакин«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности смерти писателя Владислава Крапивина
Группа «Блестящие»Руки вверх, лодочник
Жанна Фриске, новый Борис Моисеев и астральная сестра Цоя: кто развлекал Россию в год фильма «Брат»
Отец Цоя опроверг сведения о письме Путину с просьбой запретить фильм о сыне
«Десять тысяч упоротых рыл»
 
Любимой группой Жириновского оказался «Сектор Газа»
«Вместе с Советским Союзом рухнула и национальная идея»
1997 год в российском шоу-бизнесе: от фильма «Брат» до «Мумий Тролля»
Prodigy удивились отсутствию смертей на безумном концерте в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Facebook пригрозил лишить австралийцев новостей и объяснился
«На россиянах наживаются»
Российские пользователи страдают от цензуры на YouTube. Как это исправить?
Авторов Comment Out назвали «деградантами» за шутки про Белоруссию и Хабаровск
«Предохраняться? А зачем?»
Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
Ида Галич рассказала о драке с пьяной девушкой популярного блогера
Бункер с даркнетом
 
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
Все материалы
Ценности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 53-летняя женщина назвала проверенный способ быстро похудеть
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Женщина стала мультимиллионершей и еще 25 лет работала в супермаркете
«Я позволял себе шалость»
Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
Мужчина заподозрил мать в одержимости призраками и отрубил ей голову
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Невеста перенесла сердечный приступ на собственной свадьбе
Все материалы
Toyota Land Cruiser Prado обновился и получил более мощный дизель
Тест кроссовера Opel Grandland X
Знакомимся с франко-немецким вседорожником, с которым Opel вернулся в Россию
Chery показала свой самый дорогой кроссовер
Тернистый путь полноприводных мотоциклов
Чем байки с двумя ведущими колесами лучше традиционных мотоциклов и что с ними не так
Ferrari прекратила производство своей самой практичной модели
Броневик Сталина
Видео: самый дорогой отечественный автомобиль за 270 миллионов рублей
В России начались продажи нового Toyota Highlander
Все материалы
Дом
Квартиру Шостаковича выставили на продажу за 89 миллионов рублей
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Москвичи обоготворили общественные туалеты
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
Жителей российского города обязали платить за дождь и снег
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
В Петербурге уничтожили исторический фасад ради магазина
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда
Все материалы