Россия рассказала о способе наладить ситуацию в Белоруссии

Конституционная реформа, которую предложил провести белорусский президент Александр Лукашенко, поможет наладить ситуацию в республике. О таком способе рассказал глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в МГИМО, запись опубликована в Facebook ведомства.

Министр указал на то, что с помощью такой реформы можно организовать диалог с гражданским обществом: она должна позволить обсудить все вопросы, которые волнуют граждан Белоруссии. Дипломат также подчеркнул, что белорусам должны предоставить возможность решить свои проблемы самостоятельно, без вмешательства извне.

Мы видим искушение многих западных государств — как соседней Украины, так и стран, которые находятся далеко за океаном, США и Канады, — навязать некие подходы в преодолении нынешней ситуации в Республике Беларусь. Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет Сергей Лавров министр иностранных дел России

Он назвал неэтичными заявления НАТО и ЕС по ситуации в Белоруссии. По мнению Лаврова, они больше похожи на нравоучения, нежели попытку помочь, и указывают на отсутствие у представителей объединений навыков дипломатии.

27 августа Лавров рассказал, что Россия будет неизменно поддерживать народ Белоруссии. Дипломат добавил, что нужно как можно скорее восстановить спокойную обстановку в республике «через национальный диалог», однако при этом важно соблюдать конституционные нормы и уважать правопорядок.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.

Страны ЕС и НАТО активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. ЕС уже начал работать над санкциями против властей Белоруссии.

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