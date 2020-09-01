Россия рассказала о способе наладить ситуацию в Белоруссии

Конституционная реформа, которую предложил провести белорусский президент Александр Лукашенко, поможет наладить ситуацию в республике. О таком способе рассказал глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в МГИМО, запись опубликована в Facebook ведомства.
Министр указал на то, что с помощью такой реформы можно организовать диалог с гражданским обществом: она должна позволить обсудить все вопросы, которые волнуют граждан Белоруссии. Дипломат также подчеркнул, что белорусам должны предоставить возможность решить свои проблемы самостоятельно, без вмешательства извне.
Он назвал неэтичными заявления НАТО и ЕС по ситуации в Белоруссии. По мнению Лаврова, они больше похожи на нравоучения, нежели попытку помочь, и указывают на отсутствие у представителей объединений навыков дипломатии.
27 августа Лавров рассказал, что Россия будет неизменно поддерживать народ Белоруссии. Дипломат добавил, что нужно как можно скорее восстановить спокойную обстановку в республике «через национальный диалог», однако при этом важно соблюдать конституционные нормы и уважать правопорядок.
С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.
Страны ЕС и НАТО активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. ЕС уже начал работать над санкциями против властей Белоруссии.