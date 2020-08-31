США предостерегли Россию от влияния на Белоруссию

Россия обязана не нарушать суверенитет Белоруссии на фоне кризиса в республике. Об этом предостерегла официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани, сообщает «Интерфакс».

Она от имени Соединенных Штатов поддержала международную проверку злоупотреблений на выборах президента и последовавших за ними нарушений прав человека. «Россия также должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее народа свободно и честно выбирать своих лидеров», — добавила Макэнани.

Озабоченность в связи с выборами белорусского президента США выразили на следующий день после голосования, 10 августа. Госсекретарь Майк Помпео тогда указал на серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, запугивание оппозиционных кандидатов и задержания протестующих и журналистов.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.

Страны ЕС и НАТО активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. ЕС уже начал работать над санкциями против властей Белоруссии.