Страны Прибалтики ввели санкции против Лукашенко

Литва, Латвия и Эстония введут санкции против 30 белорусских чиновников и президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что санкции будут включать в себя запрет на въезд в прибалтийские страны. Это означает отмену визита Лукашенко в Ригу, который был запланирован еще в апреле.

Причиной введения санкций стало жесткое подавление массовых протестных выступлений, которые начались в Белоруссии после выборов президента.

С 9 августа в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.

Страны ЕС и НАТО активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. ЕС уже начал работать над санкциями против властей Белоруссии.