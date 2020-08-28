ЕС придумал новый план давления на Лукашенко

Евросоюз решил ввести санкции в отношении до 20 высокопоставленных чиновников Белоруссии. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что их считают причастными к фальсификации результатов президентских выборов, которые прошли в республике в начале августа. Согласно придуманному ЕС плану, жесткие меры должны оказать давление на белорусского лидера Александра Лукашенко.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также предложила быть посредником в диалоге между властями и оппозицией. Председатель организации, премьер-министр и глава МИД Албании Эди Рама признал, что не хочет вмешиваться во внутренние дела страны, однако подчеркнул, что нарушения прав человека недопустимы.

Страны ЕС и НАТО активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. ЕС уже начал работать над санкциями против властей Белоруссии.

Уже третью неделю в Белоруссии проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов.

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