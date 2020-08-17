Председатель ОБСЕ запросил встречу с властями Белоруссии

Властям Белоруссии направлено предложение о визите в страну председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявили в пресс-службе ОБСЕ, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что организация передала официальный запрос на поездку как нынешнего председателя — премьер-министра и главы МИД Албании Эди Рамы, так и будущего. Речь идет о министре иностранных дел Швеции Анн Линде, которая возглавит ОБСЕ в 2021 году.

Указывается, что во время визита предполагается обсудить текущую ситуацию в Белоруссии, сложившуюся после прошедших 9 августа выборов президента. При этом председатель организации хочет провести встречи как с правительством страны, так и с представителями оппозиции.

Ранее представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявлял, что ОБСЕ могла бы взять на себя перепроверку итогов выборов, сообщало агентство РИА Новости.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Поводом послужила победа Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. При этом наблюдателей ОБСЕ на выборы не пригласили. Тысячи белорусских граждан не признали результаты голосования и вышли на демонстрации. Акции протеста переросли в столкновения с ОМОНом, известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru