В администрации Трампа напомнили России о суверенитете Белоруссии

России следует держаться подальше от происходящего в Белоруссии после выборов президента, прошедших 9 августа. Об этом заявил высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

По его словам, Москва «должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее народа свободно и справедливо избирать своих лидеров».

Собеседник агентства указал, что огромное число протестующих белорусов означает, что правительство страны не может просто-напросто «игнорировать их призывы к демократии». Сегодняшние слова белорусского президента Александра Лукашенко о возможности проведения новых выборов при условии принятия новой Конституции «отражают это осознание», считает чиновник. В то же время проблема отсутствия свободных и справедливых выборов в стране еще не решена, напомнил он.

До этого ведущие партии Европарламента призывали Москву не вмешиваться в происходящее на территории Белоруссии.

Ранее 17 августа Трамп впервые лично оценил белорусскую ситуацию. По его словам, она ужасная.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Поводом послужила победа Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. Тысячи белорусских граждан не признали результаты выборов и вышли на демонстрации. Акции протеста переросли в столкновения с ОМОНом, известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.

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