Россию призвали не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Ведущие партии Европарламента попросили Москву не вмешиваться в происходящее на территории Белоруссии. Их совместное обращение выложено на сайте Европейской народной партии.

«Призываем Российскую Федерацию воздерживаться от любого вмешательства, скрытого или открытого, в ситуацию в Белоруссии после выборов», — говорится в заявлении. Партии также считают, что институты Евросоюза и страны-члены объединения должны «бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении».

В обращении также назвали президента Белоруссии Александра Лукашенко персоной нон грата, призвали провести новые честные выборы и поскорее ввести санкции против причастных к фальсификациям и пыткам демонстрантов.

16 августа стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе очередного телефонного разговора с Лукашенко заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем, возникших в республике после президентских выборов. В частности, речь шла о помощи на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ.

По официальным данным, на прошедших выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов, в то время как действующий президент Лукашенко — более 80 процентов. Тысячи белорусских граждан не признали результаты выборов и вышли на демонстрации. Акции протеста переросли в столкновения с ОМОНом, известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.