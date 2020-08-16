В России предупредили о недовольстве в мире при отправке военных в Белоруссию

Отправка российских военных на помощь президенту Белоруссии Александру Лукашенко по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) маловероятна. Такую оценку в беседе с «Интерфаксом» дал российский политолог Алексей Малашенко.

По его словам, для него стали неожиданностью разговоры о том, что белорусский лидер может получить от Москвы помощь по линии ОДКБ. «Будем надеяться, что это обращено к Лукашенко, чтобы его поддержать, чтобы он успокоился. Но это точно не успокоит протестующих в Белоруссии — приезжают наши танки и что, в Белоруссии их будут все приветствовать?» — пояснил эксперт.

Малашенко также предупредил, что подобные действия со стороны Москвы вызвали бы большое недовольство у других стран Европы и мира.

Ранее 16 августа стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе очередного телефонного разговора с Лукашенко заявил, что Москва готова оказать Минску поддержку для разрешения проблем, возникших в республике после президентских выборов. В частности, речь шла о помощи на основе договора о Союзном государстве, а также по линии ОДКБ.