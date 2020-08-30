Кадыров поздравил Лукашенко с днем рождения и вспомнил чеченские войны

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, а также вспомнил две чеченские войны. Он опубликовал поздравительный текст в своем Telegram-канале.

Кадыров написал, что относится к действующему главе республики с огромным уважением.

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«Под его руководством Беларусь стала одним из самых стабильно развивающихся государств в постсоветском пространстве. Это результат многолетней успешной и мудрой политики, проводимой Александром Григорьевичем. Мы с большим удовольствием всегда следим за этими успехами и искренне радуемся им», — подчеркнул он.

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По его словам, не все ценят эти результаты, а «некоторые силы стараются разрушить мир и порядок» в Белоруссии. Такие действия приводят к «кровопролитию и к затяжному кризису», добавил Кадыров, и отметил, что чеченский народ «как никто другой знает, какие страдания и разруху несет война». «Мы пережили две такие трагедии, унесшие в конечном итоге сотни тысяч жизней, оставивших калеками столько же людей и превративших в руины города, райцентры, села», — отметил Кадыров.

10 августа Кадыров поздравил Лукашенко с победой на выборах и опубликовал фото в обнимку с ним. Он назвал Лукашенко крепким хозяйственником, который задал устойчивый курс развития Белоруссии. «И я уверен, что он в очередной раз оправдает доверие белорусского народа!» — добавил он.

Протесты в республике продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.

Граждане Белоруссии выступают против официальных результатов выборов, согласно которым президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов.