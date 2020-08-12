Бежавший из Белоруссии политик оценил реакцию Кремля на победу Лукашенко

Белорусская оппозиция и общество были удивлены тем, что в Кремле признали прошедшие в Белоруссии президентские выборы и направили поздравления в адрес Александра Лукашенко. Такую оценку реакции России на победу Лукашенко дал бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в беседе с «Коммерсантом».

По словам политика, который ранее был вынужден бежать из Белоруссии, он был уверен, что у российского руководства нет никакой симпатии по отношению к Лукашенко, и рассчитывал на то, что Кремль какое-то время будет сохранять нейтралитет в конфликте между главой республики и оппозицией.

«Мне казалось, что таким было и настроение тех людей, с которыми я общался. Но я ошибся. Для нас это оказалось неожиданным, и, как бы выразиться дипломатично, неприятным после того, что произошло в двусторонних отношениях», — признался Цепкало.

Удивление у него вызвал тот факт, что президент Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой, несмотря на то, что тот ранее «поливал грязью лично Путина и российское руководство». По словам Цепкало, он направил личное обращение к российскому лидеру с просьбой быть сдержанным и сохранять нейтралитет на фоне разгорающихся в Белоруссии протестов, однако к нему, очевидно, не прислушались. «Я сделал все, что от меня зависело в данной ситуации», — подытожил политик.

Поздравление Лукашенко направили сразу несколько российских высокопоставленных официальных лиц. Помимо Путина, это сделал премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. После оглашения официальных результатов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, страну охватили массовые акции протеста. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.