Кадыров показал фото в обнимку с Лукашенко и поздравил его

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах и опубликовал фото в обнимку с ним. Сообщение опубликовано в Telegram-канале российского политика.

Кадыров назвал Лукашенко крепким хозяйственником, который задал устойчивый курс развития Белоруссии. «И я уверен, что он в очередной раз оправдает доверие белорусского народа!» — добавил он.

По словам политика, в Чечне ценят и уважают Лукашенко как волевого, мужественного и порядочного человека, а Минск и Грозный связывают крепкие дружеские и деловые отношения. «Для меня было большой честью получить от него высшую награду Беларуси для иностранных граждан — орден Дружбы народов!» — добавил глава Чечни.

В заключение Кадыров пожелал Лукашенко «успехов в служебной деятельности во благо государства и народа Беларуси».

Ранее с победой на выборах Лукашенко поздравил президент России Владимир Путин. В направленной ему телеграмме Путин сообщил, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

Утром 10 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии объявила итоги президентских выборов. Согласно предварительным данным, за Лукашенко проголосовали 80,23 процента избирателей. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 574 тысячи человек, или 9,90 процента. В ЦИК отметили, что эти результаты уже вряд ли изменятся.

В штабе оппозиции заявили о намерении обжаловать результаты. Тихановская предложила пересчитать голоса на ряде участков. Она не исключила новых протестов в стране.