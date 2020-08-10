Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал первое заявление после окончания выборов главы государства. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Политика одна должна быть — люди», — подчеркнул он.

Лукашенко при этом пообещал ознакомиться с реализацией инвестпроекта высокотехнологичного агропроизводства Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Ранее 10 августа объединенный штаб оппозиции кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не признал объявленные Центральным избирательным комитетом (ЦИК) результаты выборов главы государства.

Согласно официальным данным, на выборах победил Лукашенко, за него проголосовали 80,23 процента избирателей. За Тихановскую — 574 тысячи человек, или 9,90 процента. В ЦИК отметили, что эти результаты уже вряд ли изменятся.

Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций. После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты. Правозащитники сообщают об одном погибшем в столице при наезде автозака на несогласных.