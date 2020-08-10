Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства, передает «Интерфакс».

В правительстве уточнили, что Мишустин передал свои поздравления через белорусского коллегу Романом Головченко. Российский премьер подчеркнул важность курса на развитие сотрудничества двух стран. Он также поздравил Головченко с днем рождения.

Ранее 10 августа сообщалось, что Лукашенко поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер сообщил, что рассчитывает на развитие отношений двух стран и углубление сотрудничества в рамках Союзного государства.

Согласно официальным данным белорусской ЦИК, за Лукашенко проголосовали более 80 процентов избирателей. Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули массовые протесты, вылившиеся в столкновения ОМОНом. Демонстрантов разгоняли слезоточивым газом, водометами, светошумовыми гранатами. Задержаны три тысячи человек, пострадали десятки. Правозащитники сообщают об одном погибшем.