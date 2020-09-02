Лидер оппозиции Белоруссии высказалась о будущем отношений с Россией

Большинство белорусов понимают важность России как экономического и политического партнера, общих культурных связей, и оппозиция не подвергает это сомнению. Об этом рассказала в интервью «Ленте.ру» одна из руководителей Координационного совета оппозиции и новой политической партии «Вместе» Мария Колесникова.

Однако, по ее словам, Минску необходимы контакты и с другими партнерами. «Беларусь находится в центре Европы, между Россией, ЕС и Украиной. Для нас поэтому очень важно, чтобы мы со всеми партнерами сохраняли взаимовыгодные, прагматичные отношения», — сказала лидер оппозиции.

Колесникова добавила, что членство Белоруссии в совместных с Россией объединениях, таких как Союзное государство, ЕАЭС, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), «абсолютно устраивает» большинство граждан страны, если эти договоренности работают в пользу страны. «Этот вопрос даже не обсуждается», — высказалась политик о будущем отношений двух стран.

«Единственный человек, который не может наладить отношения с Россией, — действующий президент [Александр Лукашенко]. Мы все прекрасно помним "молочные", "газовые" и другие войны, проблемы с российским бизнесом, который приходит в Беларусь, и его потом кидают», — заявила Колесникова и напомнила, что до выборов президент Лукашенко постоянно намекал на то, что за его противниками стоит «рука Кремля».

Оппозиция Белоруссии регулярно высказывает желание наладить диалог с Москвой и подчеркивает его необходимость. В Кремле это приветствовали, однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нужно сначала прояснить ее цели. Речь идет о заявлениях Лукашенко о том, что изначально на сайте Координационного совета оппозиции была опубликована программа, содержавшая тезисы о выходе из совместных с Москвой объединений, однако затем они исчезли. Координационный совет оппозиции отрицает любые обвинения в антироссийских настроениях.

29 июля в Белоруссии задержали 33 наемника из России. Спецслужбы утверждали, что они хотели организовать массовые беспорядки перед выборами. Лукашенко тогда говорил, что еще один отряд «российских боевиков» переброшен на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки в стране, о чем Минск предупредила Украина. Заявления о том, что за противниками Лукашенко стоят «кукловоды из Москвы», впервые прозвучали от белорусских властей еще в июне, после ареста экс-участника выборов президента, бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико.