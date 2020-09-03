Лукашенко отправил в отставку руководителя Совбеза и сменил его главой КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве республики, поменяв местами чиновников. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом государственного контроля (КГК), назначен председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Валерий Вакульчик, занимавший пост председателя КГБ, стал государственным секретарем Совета безопасности.

Исполняющим обязанности председателя КГК был назначен Василий Герасимов. С сентября 2018 года он являлся заместителем руководителя ведомства.

Ранее 3 сентября сообщалось, что указом президента в отставку были отправлены главы КГБ и КГК Валерий Вакульчик и Иван Тертель соответственно, а также секретарь Совбеза Андрей Равков. Последний занял пост 20 января. До этого Равков пять лет возглавлял Министерство обороны Белоруссии. О его назначении на новую должность пока не сообщается.

17 августа Лукашенко допустил проведение новых выборов президента, но только после того, как появится новая конституция. «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.