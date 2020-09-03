Лукашенко назначил новых руководителей КГБ и Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в руководстве республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко назначил новых руководителей Комитета государственной безопасности (КГБ) и Комитета государственного контроля (КГК), а также государственного секретаря Совета безопасности.

При этом указом главы государства в отставку были отправлены главы КГБ и КГК Валерий Вакульчик и Иван Тертель, а также секретарь Совбеза Андрей Равков.

После проведения президентских выборов Лукашенко переназначил Романа Головченко премьер-министром Белоруссии с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей Национального собрания.

17 августа Лукашенко допустил, что новые выборы возможны, но только после того, как появится новая конституция. «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из Конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.