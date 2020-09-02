Хакеры атаковали сайт управделами Лукашенко

На сайт управления делами президента Белоруссии Александра Лукашенко была совершена хакерская атака. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

Скриншот взломанного сайта опубликовали блогеры. На заглавной странице ресурса появились фотографии руководителя ведомства Виктора Шеймана с головным убором певицы Верки Сердючки в форме звезды и бело-красно-белым флагом, который использует оппозиция.

В настоящее время сайт не открывается, ведутся оперативные работы по восстановлению его функционала.

Виктор Шейман с 1990-х годов работает в команде Лукашенко. Он занимал посты генерального прокурора, секретаря Совета безопасности и руководителя администрации президента. Во время послания народу и парламенту 4 августа Лукашенко вспомнил, как Шейман в 90-е годы лично ездил с пистолетом и уничтожал бандитов. В настоящее время он является управляющим делами президента и курирует белорусские проекты в Африке.