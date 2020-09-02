Цепкало назвал Лукашенко захватившим власть преступником

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало назвал действующего главу государства Александра Лукашенко преступником, «который осуществил силовой захват власти». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, цель оппозиции — убрать Лукашенко. Цепкало считает, что он утратил легитимность и сейчас его поддерживают «часть чиновников и три кольца охраны вокруг Дворца независимости».

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«Ни в коем случае нельзя дать себя убалтывать и проводить референдум по конституции. Какой может быть референдум, если считать опять будет ЦИК и [его председатель Лидия] Ермошина? Какие изменения он может предложить? Какое право он вообще имеет что-то предлагать?», — прокомментировал Цепкало инициативу Лукашенко провести реформу.

Цепкало назвал при этом «законно избранным президентом» Светлану Тихановскую.

Ранее в интервью «Ленте.ру» одна из руководителей Координационного совета и политической партии «Вместе» Мария Колесникова заявила, что главной целью оппозиции является выполнение требований, которые общество предъявляет к руководству страны. Они заключаются в освобождении политических заключенных, расследовании преступлений и проведении новых президентских выборов.

17 августа Лукашенко допустил, что новые выборы возможны, но только после того, как появится новая конституция. «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из Конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.