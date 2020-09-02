Лидер белорусской оппозиции указала единственный способ выйти из кризиса

Действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко придется покинуть свой пост, чтобы республика смогла выйти из кризиса. Об этом заявила в интервью «Ленте.ру» одна из руководителей Координационного совета оппозиции и новой политической партии «Вместе» Мария Колесникова.

«Единственный способ, который может положение как-то улучшить — когда президент или руководство страны войдет в диалог с обществом и будет выполнять требования, которые оно ему выдвигает», — указала она.

Нынешние власти Белоруссии допустили «экономический кризис, юридический дефолт, политический коллапс», и положение будет только ухудшаться, считает лидер оппозиции. «Лукашенко нужно будет уйти. Большинство его не акцептирует, не принимает в качестве президента... Действия властей, особенно в последние несколько недель, очень сильно оскорбили людей», — пояснила Колесникова.

31 августа стало известно, что Колесникова вместе с членами штаба экс-участника президентских выборов, банкира Виктора Бабарико создает новую политическую партию «Вместе». Координационный совет оппозиции продолжит работу совместно с ней.

По факту создания совета Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку совет является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертую неделю. Их участники требуют отставки руководства страны, новых выборов и наказания для тех, кто ответственен за жестокие разгоны первых митингов. Массовые задержания были приостановлены после первой акции протеста против насилия 12 августа, однако на прошлой неделе они возобновились, кроме того, ОМОН начал задерживать и журналистов, в их числе оказалась корреспондент «Ленты.ру». Лукашенко заявляет, что выборы прошли честно, люди сами бросались на милицию, а протесты организованы и проплачены третьими странами.