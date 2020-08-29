Белорусская оппозиция отказалась от финансовой помощи Евросоюза

Координационный совет белорусской оппозиции не собирается распределять 53 миллиона евро помощи от Евросоюза, поскольку их не просил. Об этом член президиума КС Мария Колесникова заявила на YouTube-канале экс-участника президентских выборов Виктора Бабарико, чей штаб она ранее представляла.

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«Мы не собираемся иметь к этим деньгам никакого отношения, мы не собираемся их распределять... Про 53 миллиона, о которых говорили представители ЕС, мы узнали из СМИ. Мы их не просили», — заявила она.

Колесникова также выразила уверенность, что белорусы смогут справиться с любой ситуацией своими силами.

19 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Евросоюз перенаправит предназначенные для помощи Белоруссии 53 миллиона евро на помощь гражданскому обществу в стране. Отмечалось, что деньги направят не через государственные, а через общественные структуры. Они также пойдут на поддержку жертв жестокости силовиков во время протестов и помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

Белорусская оппозиция регулярно высказывает желание наладить диалог с Москвой и подчеркивает его необходимость. В Кремле это приветствовали, однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нужно прояснить политические основания, на которых совет будет функционировать, и его цели. Речь идет о заявлениях со стороны Лукашенко о том, что изначально на сайте совета была опубликована программа, содержавшая тезисы о выходе из совместных с Москвой объединений, однако затем они исчезли. Его противники постоянно отрицают любые обвинения в антироссийских настроениях.