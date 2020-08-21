Премьер Белоруссии удивился «щедрости» Евросоюза

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прокомментировал выделение Европейским союзом (ЕС) 53 миллионов евро для помощи белорусскому народу. Об этом сообщает РИА Новости.

Головченко отметил, что в целом как-то «не очень щедро». По его словам, особого смысла комментировать решение Еврокомиссии в принципе нет.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз перенаправит предназначенные для помощи Белоруссии 53 миллиона евро на помощь гражданскому обществу в стране. Отмечается, что деньги направят не через государственные, а через общественные структуры. Они также пойдут на поддержку жертв жестокости силовиков во время протестов и помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

Страны Европы и НАТО в последние дни активно реагируют на события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. Известно, что ЕС уже начал работу над санкциями против властей Белоруссии.

По всей стране больше недели идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Митинги жестко разгонялись, были задержаны порядка семи тысяч человек. Известно о четырех погибших.