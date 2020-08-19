Евросоюз выделит 53 миллиона евро на гражданское общество в Белоруссии

Евросоюз перенаправит предназначенные для помощи Белоруссии 53 миллиона евро на помощь гражданскому обществу в стране. О том, что блок выделит деньги именно таким образом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

Отмечается, что деньги направят не через государственные, а через общественные структуры. Они также пойдут на поддержку жертв жестокости силовиков во время протестов и помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

Заявление фон дер Ляйен прозвучало вскоре после саммита ЕС. По словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, на нем главы стран блока единогласно высказались против признания официальных итогов голосования в Белоруссии.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что признанный Россией и рядом других стран президент республики Александр Лукашенко не может считаться легитимным.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали сотни людей.