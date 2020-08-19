Лидеры ЕС единогласно отказались признать победу Лукашенко

Лидеры стран Евросоюза единогласно отказались признать результаты выборов президента Белоруссии, на которых, по официальным данным, победил нынешний глава республики Александр Лукашенко. Об этом рассказал после саммита ЕС премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РИА Новости

Премьер подчеркнул, что поддерживает санкции против ответственных за насильственное подавление протестов. Он также заявил, что итоги выборов не могут быть признаны достоверными, а в Белоруссии необходимо провести новые выборы, допустив ОБСЕ до наблюдения за ситуацией в стране.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что признанный Россией и рядом других стран президент Белоруссии Александр Лукашенко не может быть признан легитимным.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства граждан официальными итогами выборов: по ним действующий президент набрал более 80 процентов голосов. В центре Минска и других белорусских городов начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. Известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.