Россия отказалась признать выборы в Белоруссии идеальными

Выборы в Белоруссии не были идеальными, но их нельзя использовать, чтобы подорвать нормальный диалог общества и власти. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Министр отметил, что Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, объяснив их геополитикой. «Никто не скрывает, что речь идет о борьбе за постсоветское пространство», — сказал Лавров. Он также призвал Запад вспомнить, чем закончилось его посредничество на Украине в 2014 году в период Евромайдана.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад открыто финансирует массовые протесты в стране. «Белорусские власти не могут отследить все поступающие средства, большие суммы направляются наличными», — отметил он. Лукашенко также рекомендовал Западу заняться своими проблемами

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны, поддержав митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru