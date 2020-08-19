Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил план смены власти. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти», — заявил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что у него нет другого выхода, кроме как удержать страну в рамках правового поля. «В противном случае нами будут управлять другие», — резюмировал он.

17 августа Лукашенко заявил, что новые президентские выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая Конституция. «Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны, поддержав митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.