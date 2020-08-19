Лукашенко увидел опору для действующей власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодаря митингам в его поддержку он увидел, что у действующей власти все еще есть опора. Его слова приводит БЕЛТА.

Он уверен, что власть не находится в одиночестве. «Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. «Люди заявляли свою позицию. Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь», — сказал белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что власть не дрогнет, а те, кто «точит шашки за рубежом», получат серьезный отпор.

Ранее в Гомеле и Могилеве провели митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. В сообщении сказано, что белорусы долго смотрели на беспорядки, устраиваемые отдельными гражданами под прикрытием «мирных акций». Но после «народного вече» в Минске, которое собрало 70 тысяч человек, жители Гомеля решили открыто выразить поддержку государству. Митинг состоится «в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Белоруссии».