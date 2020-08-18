Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео

Репетиция участников митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко попала на видео. Его опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.

На видео участники митинга, которых везут туда на автобусе, разучивают кричалки вместе с координатором. Они репетируют совместное скандирование лозунгов «Батька, вперед, с тобой народ!», «Наша Родина — Белоруссия!» и «Пока мы едины — мы непобедимы!».

Ранее в Гомеле и Могилеве анонсировали митинги в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. В сообщении сказано, что белорусы долго смотрели на беспорядки, устраиваемые отдельными гражданами под прикрытием «мирных акций». Но после «народного вече» в Минске, которое собрало 70 тысяч человек, жители Гомеля решили открыто выразить поддержку государству. Митинг состоится «в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Белоруссии».

Анонсы акций сопровождались хештегами #за_бацьку, #за_беларусь, #любимую_не_отдадим, #ЛукашенкоНашПрезидент.