Раскрыты подробности задержания «готовивших провокации» против Лукашенко

В ГУВД Минска раскрыли подробности задержания трех человек, которые, как сообщало белорусское телевидение, готовили провокации к приезду президента Александра Лукашенко на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Троих доставленных в милицию с МЗКТ отпустили после профилактической беседы и установления их личностей», — рассказала официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

В телесюжете говорилось, что троих человек задержали 16 августа. Была обнародована аудиозапись их разговора.

В Белоруссии больше недели продолжаются массовые акции протеста из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко получил более 80 процентов голосов. Протесты жестко разгонялись с помощью спецсредств, погибли два человека. Тысячи рабочих главных промышленных предприятий Белоруссии объявили забастовку и поддержали митингующих.

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