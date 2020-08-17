В Белоруссии задержали «готовивших провокации» к приезду Лукашенко на завод

Белорусское государственное телевидение сообщило о задержании троих человек, готовивших провокации к приезду президента Александра Лукашенко на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

В сюжете говорится, что провокаторы были задержаны 16 августа. Лукашенко предлагали отложить визит, но он отказался. Его выступление, «как по методичке», началось с криков «Уходи!», отмечается в репортаже.

Телеканал показал кадры с обращения Лукашенко к рабочим, во время которого была включена запись разговора неких двух людей. Они обсуждали, как надо кричать «Пошел вон!», и выражали надежду, что народ не будет бояться, поскольку «всех не уволят».

Ранее сообщалось, что Лукашенко во время общения с рабочими МЗКТ допустил проведение новых президентских выборов после принятия новой конституции.

В Белоруссии больше недели идут массовые протесты против официальных результатов выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко получил свыше 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись силовиками, погибли два человека. Тысячи рабочих главных промышленных предприятий страны объявили забастовку и поддержали митингующих.